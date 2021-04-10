- Вчера, когда разговаривал с Яя, он в свободное время смотрел игру "Спартака". Яя сказал, что игра "Спартака" ему очень нравится. Меня удивило, что за короткий промежуток Яя посмотрел аж 4 матча "Спартака". Он был восхищен их игрой, - передает слова Селюка Sport24.
37-летний экс-полузащитник "Монако", "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре завершил карьеру действующего игрока в январе 2020 года и с февраля 2021 года работает ассистентом главного тренера в штабе донецкого "Олимпика".
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками и в рамках 25 тура сыграет 11 апреля в гостях с "Локомотивом".
Селюк: Яя Туре восхищен игрой "Спартака". Посмотрел аж 4 матча за короткий промежуток
Агент экс-хавбека "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал об огромном интересе своего клиента к матчам московского "Спартака".
Фото: AFP
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