По данным источника, в "Локо" рассматривают кандидатуру Рангника на пост руководителя спортивного отдела.
Руководство московского клуба заинтересовано в том, чтобы немец возглавил спортивный отдел. Если Рангник займет этот пост, он фактически будет спортивным директором "Локомотива".
Препятствием для прихода Рангника в клуб могут стать его пожелания по зарплате. Немецкий специалист хочет получать около 3,6 миллиона евро в год.
Напомним, что накануне Рангник посетил матч 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0). Его последним местом работы в качестве главного тренера был "РБ Лейпциг". Рангник тренировал "быков" в 2018-2019 годах.
Источник: Чемпионат
Ральф Рангник прибыл на матч "Локомотив" - "Спартак"
Источник: "Локомотив" планирует назначить Рангника главой спортивного отдела
Немецкий специалист Ральф Рангник приезжал в Москву, чтобы провести переговоры с руководством "Локомотива".
Фото: Getty Images
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