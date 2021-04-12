— На заседание приглашены представители обоих клубов — и "Спартака", и "Локомотива". Также мы пригласили самого Гильерме, — цитирует главу комитета Артура Григорьянца РИА Новости.
По ходу матча 25-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" (2:0), болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес вратаря. Представители "Спартака" считают, что Гильерме сам провоцировал фанатов.
Победа позволила "Локомотиву" набрать 46 очков после 25 туров и закрепиться на третьей строчке РПЛ.
Гильерме пригласили на заседание КДК РФС после игры со "Спартаком"
Вратарь "Локомотива" Маринату Гильерме приглашен на заседании КДК РФС.
Фото: ФК "Локомотив"
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