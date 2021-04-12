"Я доволен 3 очками, моя первая домашняя игра. Было важно сегодня выиграть.
До этого матча тоже были игры тяжелыми. Я знал, что сегодня не будет легко. Надо играть спокойно и ждать моменты. Я знал, что во втором тайме будет больше моментов, будет легче. После второго гола хотел, чтобы еще забили голы", - приводит слова Олича Sport24.
Победа над "Ротором" стала для армейского клуба третьей кряду во всех турнирах после назначения Олича на пост главного тренера. Напомним, что авторами забитых мячей в игре с волгоградской командой стали нападающие Чидера Эджуке и Саломон Рондон.
ЦСКА, набрав 46 очков, вернулся на 4-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. Отставание красно-синих от занимающего второе место московского "Спартака" составляет 1 балл.
Олич прокомментировал победу ЦСКА над "Ротором"
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич после победы над "Ротором" (2:0) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги признался, что хотел больше голов от своей команды.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!