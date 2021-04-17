Карпин уже возглавлял "Спартак" с 2009 по 2014 год. Тогда он дважды приводил красно-белых к серебряным медалям чемпионата России.
Напомним, что действующий тренер московской команды Доменико Тедеско в конце 2020 года заявил, что покинет клуб летом. Кроме Карпина "Спартак" может возглавить бывший наставник "Бенфики" Руй Витория.
В текущей кампании российской Премьер-лиги красно-белые занимают третье место, набрав 47 очков в 25 матчах сезона. Следующую игру подопечные Тедеско проведут сегодня, 18 апреля, с "Уфой". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по мск.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: Карпин может возглавить "Спартак"
По информации источника, руководство "Спартака" рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Ростов"
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