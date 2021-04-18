"Я считаю, что тренерский штаб и команда должны попросить прощения у наших болельщиков за то, что команда так безответственно подошла к матчу с "Уфой" в день рождения клуба. Исправить ситуацию обязаны в ближайшем дерби", - сказал Федун.
"Спартак" с крупным счетом проиграл на своем поле "Уфе" (0:3). Счет в матче в конце первого тайма открыл полузащитник "Уфы" Владислав Камилов. На 48-й минуте хорватский хавбек уфимцев Филип Мрзляк удвоил преимущество своей команды. За 10 минут до конца защитник "Спартака" Самуэль Жиго получил вторую желтую карточку и оставил москвичей в меньшинстве. На 86-й минуте Камилов оформил дубль в этой встрече, добив мяч в ворота после того, как не сумел реализовать пенальти.
"Уфа" разгромила "Спартак" со счетом 3:0. Команда Стукалова набрала 20 очков и поднялась на 14-е место в таблице. "Спартак" идет на 3-м месте, имея в активе 47 очков.
Источник: Чемпионат
Федун: тренеры и команда должны попросить прощения у болельщиков "Спартака" за разгромное поражение от "Уфы"
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал результат матча 26-го тура против "Уфы" (0:3).
Фото: ФК "Спартак"
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