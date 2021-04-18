"Спартак" – о Суперлиге: если вам нужен новый клуб, мы всегда здесь

12 топ-клубов европейских первенств объединились для создания нового турнира. Как сообщается в официальном пресс-релизе Суперлиги, число команд, которые примут участие в соревновании, составит 20. Из недостающих восьми еще три клуба войдут в число основателей до старта турнира. А оставшиеся пять будут квалифицироваться по итогам предыдущего сезона.
Председателем Суперлиги стал президент "Реал Мадрида" Флорентино Перес. Участники планируют проводить матчи нового турнира среди недели, что не помешает их выступлениям в национальных чемпионатах.
Однако, УЕФА допустило исключение команд-основателей Суперлиги из всех соревнований, проводимых под эгидой организации.
Dear AC Milan, Arsenal , Atl?tico, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid and Tottenham fans,— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) April 18, 2021
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Kind regards,
FC Spartak Moscow.