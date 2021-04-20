"Лапочкин мне не говорил, что собирается завершать карьеру. Его отстранение — грустное событие, он очень профессиональный человек. Это просто игнорирование простых правил о том, что нужно докладывать и отражать в рапортах. Я пытаюсь объяснить всем нашим судьям, что игнорировать такие правила нельзя", - приводит слова Хачатурянца "Чемпионат".
Напомним, что 39-летний рефери был отстранен УЕФА на 90 дней из-за того, что в 2018-м не сообщил Федерации, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 "Вентспилс" — "Бордо" (0:1). После этого появилась информация, что Лапочкин не будет работать в РФС после отбытия дисквалификации.
В сезоне-2020/21 Сергей работал главным арбитром на 15-и матчах Российской Премьер-Лиги. В них он показал 83 желтых и 13 красных карточек, одна из которых прямая, а также назначил 11 пенальти.
Хачатурянц прокомментировал отстранение арбитра Лапочкина
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на информацию, согласно которой отстраненный арбитр Сергей Лапочкин планирует завершить карьеру.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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