— Массимо будет готов вернуться в Россию. Но в данный момент нет никакой конкретики относительно этого вопроса, пока что "Спартак" не выходил с нами на связь.
Как не было интереса с их стороны и по поводу Дженнаро Гаттузо, — цитирует агент "РБ-Спорт".
56-летний Массимо Каррера был тренером "Спартака" с августа 2016 по октябрь 2018 года, проведя за руководством команды 89 матчей, в которых "Спартак" победил 49 раз, 19 раз сыграл вничью и 21 раз проиграл. Именно при итальянце красно-белые выиграли свои последние титулы — чемпионат и Суперкубок России.
Далее в карьере Карреры был греческий АЕК и итальянский "Бари", из которого он был уволен вчера.
Агент Карреры высказался о возможном возвращении тренера в "Спартак"
Андреа Д’Амико, агент итальянского специалиста Массимо Карреры, высказался о возможном возвращении тренера в "Спартак".
Фото: Чемпионат
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