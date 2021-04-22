– Это решилось по ходу игры. Я ещё никогда не делал дубль, а отец говорил, что пора забить два, и я почувствовал, что могу пробить. Просто так бы я не пошёл. Увидев мою решимость, пацаны спорить не стали — доверились, – заявил Камилов в интервью для "Матч ТВ".
Встреча 26-го тура российской Премьер-лиги между "Спартаком" и "Уфой" состоялась 18 апреля на стадионе "Открытие Арена". Матч завершился победой гостей со счетом 3:0. Последний мяч с одиннадцатиметровой отметки на 87-й минуте забил хавбек Камилов.
Подопечные Алексея Стукалова занимают 14 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 26 матчах. Следующую встречу "Уфа" проведет дома против "Сочи". Матч начнется 25 апреля в 14:00 по московскому времени.
Хавбек "Уфы" Камилов рассказал, почему именно он пробил пенальти в матче со "Спартаком"
Полузащитник "Уфы" Владислав "Камилов" рассказал, почему он решился исполнять пенальти в матче 26-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Уфа"
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