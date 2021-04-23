Павел и Алана Мамаевы развелись из-за измены футболиста

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев больше не состоит в браке с супругой Аланой.
Фото: instagram.com/alana_mamaeva
Судебное заседание по делу о бракоразводном процессе бывшего игрока сборной России и модели состоялось 23 апреля в Ростове-на-Дону.

"Сегодня супругов развели. Что касается имущества и алиментов, то эти вопросы были урегулированы мирным путем", - приводит слова адвоката Аланы Валентины Перебякиной Starhit.

Отмечается, что подать на развод было решением супруги. Ранее Алана обвинила мужа в измене с испанской моделью Ирен Гарсией Морено.

Напомним, что пара сыграла свадьбу в 2013 году. У Аланы и Павла есть общая дочь Алиса.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Мамаев принял участие в 10-и матчах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Испанка рассказала об угрозах от жены Мамаева, которая обвинила Павла в измене

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Теги: Мамаев Ростов
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