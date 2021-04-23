Стала известна причина ухода Чорлуки из "Локомотива"

Капитан и защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука отказался продлевать контракт с клубом из-за неуважительного отношения со стороны руководства "железнодорожников".

Фото: ФК "Локомотив"
"Леонченко (генеральный директор "Локомотива", - прим.) "созрел" на разговор с Чорлукой лишь спустя два месяца после своего прихода в клуб, однако выбрал для этого не самый подходящий момент: в Марбелье он подошёл к защитнику, когда тот занимался в тренажёрном зале, и предложил поговорить. Функционер размыто сказал о том, что клуб нуждается в игроке. Ведран ответил, что он готовится к матчу, и вообще, по отношению к нему такое поведение со стороны руководства клуба неуважительно", - приводит слова источника, знакомого с ситуацией, "Чемпионат".

Отмечается, что этот разговор Леонченко и 35-летнего хорвата стал первым за два месяца совместной работы, несмотря на то, что наставник красно-зеленых Марко Николич настоятельно просил продлить контракт с игроком.

Напомним, что Чорлука объявил об уходе из "Локомотива" 31 марта. В нынешнем сезоне в составе "железнодорожников" Ведран провел 29 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Он защищает цвета московского клуба с июля 2012-го. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 млн евро.

Ранее появилась информация, согласно которой в подписании Чорлуки заинтересован новоиспеченный главный тренер ЦСКА Ивица Олич.

Источник: Олич намерен пригласить в ЦСКА Чорлуку

Чорлука сообщил, что покинет "Локомотив" по окончании сезона



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Теги: Чорлука Локомотив
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