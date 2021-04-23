Кашшаи: за последний год мы кардинально улучшили систему подготовки арбитров

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о выбранном векторе развития судейского корпуса России.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

"Уже сейчас департамент судейства работает над следующим поколением арбитров, чтобы в России появлялись имена, которые через несколько лет будут представлять Россию на международных турнирах. Мы внедрили подход УЕФА и будем рассчитывать на молодых судей.



За последний год мы кардинально улучшили систему подготовки арбитров. У них появился фитнес-инструктор, который отслеживает и работает над физической формой. Они изучают английский язык благодаря нашему партнёру — компании English First. РФС старается выработать одинаковый стиль у рефери всех дивизионов и даёт судьям РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Суперлиги одинаковый материал", - приводит слова Кашшаи пресс-служба Российского футбольного союза.



Ранее стало известно, что российский арбитр Анастасия Пустовойтова вошла в итоговый список судей для работы на матчах футбольного турнира летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио. Также рефери из России Сергей Карасев и его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин будут обслуживать встречи чемпионата Европы-2020, перенесенный на лето нынешнего года из-за пандемии коронавируса. Отметим, что эта бригада арбитров работала и на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России.



Источник: официальный сайт РФС