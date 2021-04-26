Дасаев отметил, что игра получилась вязкой и несколько скучной. По его словам, обе команды действовали осторожно.
"Игра была, конечно, скучноватая и вязкая. Дело в том, что на данный момент яркость игры это не самое главное. Задача сейчас — набрать очки, а остальное неважно. Надо же все-таки бороться за второе место, за еврокубки. Самое главное, что "Спартак" взял три очка и гонится за "Локомотивом". Напряжение чувствовалось. ЦСКА и "Спартак" проиграли в прошлом туре, поэтому как-то осторожничали", - сказал Дасаев.
Отметим, что "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. ЦСКА идет шестым (46 баллов).
Источник: Спорт-Экспресс
Дасаев: игра "Спартак" - ЦСКА получилась скучноватой, команды осторожничали
Бывший голкипер "Спартака" Ринат Дасаев прокомментировал победу "красно-белых" над ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России (1:0).
Фото: "СЭ"
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