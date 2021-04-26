— В КДК пока что не поступало никаких документов от ЦСКА, — цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Напомним, в игре 27-го тура чемпионата России "Спартак" — ЦСКА, который прошел вчера, 25 апреля, полузащитник "армейцев" Ильзат Ахметов получил прямую красную карточку за фол на нападающем Александре Соболеве в первом тайме.
"Спартак" одержал минимальную победу в дерби (1:0) и набрал 50 очков в чемпионате России, что обеспечивает клубу третью строчку в турнирной таблице.
ЦСКА с 46 очками идет на шестой строчке.
ЦСКА пока не обращался в КДК РФС по поводу отмены красной карточки Ахметова
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА пока не обращался по поводу красной карточки полузащитника Ильзата Ахметова, полученной в игре со "Спартаком".
Фото: РФС
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