– Клуб ведет переговоры по поводу выкупа. Пока полноценных разговоров со "Спартаком" не было. Думаю, Резиуану будет комфортнее играть в "Химках", где он является одним из лидеров и показывает себя на высшем уровне, – заявил Терюшков в интервью для "СЭ".
Мирзов проводит этот сезон в "Химках" на правах аренды. Футболист принял участие в 15 матчах российской Премьер-лиги, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи. Стоимость Резуиана согласно порталу Тransfermarkt составляет 2,5 млн евро.
"Химки" занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 27 матчах. Следующую игру подопечные Игоря Черевченко проведут 2 мая с "Уралом". Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени.
В "Химках" рассказали о переговорах по переходу Мирзова
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о ситуации с полузащитником "Химок" Резиуаном Мирзовым.
Фото: ФК "Спартак"
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