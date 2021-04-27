- Пояснил ли руководитель, за что именно я наказан? Это его решение и я не стал его оспаривать, потому что у меня нет желания больше судить. Вот и жена обрадовалась: все закончилось – ей не придется больше читать всякие гадости про меня. Все арбитры когда-то заканчивают судить. Кто-то раньше, кто-то позже. Может быть, я закончил вовремя. Сейчас тенденция на омоложение, - передает слова Вилкова "РБ-Спорт".
Рефери Российской премьер-лиги Михаил Вилков был пожизненно отстранен от судейства решением руководителя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Причиной послужили спорные решения арбитра в ключевых эпизодах, повлиявших на исход матча 27 тура РПЛ "Локомотив" - "Ростов" (4:1). ЭСК единогласными решениями признала ошибки Вилкова в эпизодах с вынесением второй желтой карточки полузащитнику "Ростова" Армину Гиговичу и назначением 11-метрового удара в ворота голкипера желто-синих Сергея Песьякова.
Источник: стало известно, о чем разговаривали во время встречи Хачатурянц и пожизненно отстраненный арбитр Вилков
Вилков: не стал оспаривать решение Хачатурянца, нет желания больше судить
Экс-арбитр Российской премьер-лиги Михаил Вилков ответил на вопрос о причинах своей пожизненной дисквалификации решением главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Фото: РИА Новости
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