Вилков: не стал оспаривать решение Хачатурянца, нет желания больше судить

Экс-арбитр Российской премьер-лиги Михаил Вилков ответил на вопрос о причинах своей пожизненной дисквалификации решением главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

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