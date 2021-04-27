После ухода с поста генерального директора "Спартака" в декабре 2020 года Шамиль Газизов получил предложение занять аналогичную должность в ЦСКА, сообщают СМИ.
По данным источника, председатель совета директоров красно-синих Максим Орешкин предложил Газизову заменить на должности генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, но экс-гендиректор "Спартака" отказался, не желая портить отношения с Бабаевым и президентом ЦСКА Евгением Гинером. В феврале 2021 года Газизов вернулся на пост гендиректора "Уфы", в которой работал до перехода в "Спартак".
Источник: Eurostavka
Источник: Газизов мог прийти зимой в ЦСКА на должность Бабаева
По информации источника, генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после ухода из "Спартака" получил от руководителя ЦСКА Максима Орешкина предложение занять место Романа Бабаева.
Фото: ФК "Спартак"
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