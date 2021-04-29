"Неоднократно говорил, что все трансферы будут обсуждаться только после прихода нового главного тренера", - приводит слова Фетисова "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что помимо красно-белых интерес к 25-летнему португальцу проявляют "Торино" и "Трабзонспор".
В нынешнем сезоне Шикиньо провел 23 матча во всех турнирах, отличившись в них четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Профильный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 млн евро.
Источник: "Спартаку" интересен полузащитник "Бенфики"
В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к хавбеку "Бенфики"
Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов отреагировал на информацию об интересе клуба к полузащитнику "Бенфики" Шикиньо.
Фото: Getty Images
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