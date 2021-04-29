– В игре "Уфы" мне понравились переходные фазы. Но они и до этого были! За неделю такое не наработаешь. Другое дело, с тем же "Локомотивом" нам не всегда удавалось доводить быстрые атаки до завершения, потому что защитники успевали перестроиться, в последний момент перекрывали зоны, – заявил Рахимов в интервью для "СЭ".
"Уфа" одержала выездную победу в матче 26-го тура российской Премьер-лиги со "Спартаком" (3:0). Голами отметились полузащитники Владислав Камилов и Филип Мрзляк.
Рахимов занимал должность главного тренера уфимцев с 11 октября 2020 по 4 апреля 2021 года. На его смену пришел Алексей Стукалов. После 27 туров чемпионата России команда занимает 14 место, имея в своем активе 20 очков.
Следующую игру "Уфа" проведет завтра, 1 мая, с ЦСКА. Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Рахимов – о победе "Уфы" над "Спартаком" (3:0): за неделю такое не наработаешь
Бывший главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов поделился впечатлениями от победы команды в матче 26-го тура РПЛ со "Спартаком" (3:0).
Фото: ФК "Уфа"
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