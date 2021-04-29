– Урунову пора понять – он не свободный художник. В таких клубах, как "Уфа", свободных художников вообще не бывает! Урунов обязан отрабатывать в обороне. Причем ему это по силам. Способен быстро накрыть соперника, навязать борьбу, выцарапать мяч, – рассказал Рахимов в интервью для "СЭ".
Урунов, принадлежащий "Спартаку", выступает за "Уфу" на правах аренды. В текущем сезоне он провел в российской Премьер-лиге 13 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Ранее полузащитник уже выступал за башкирский клуб, откуда и перешел в стан красно-белых за компенсацию в размере 1 млн евро.
Рахимов покинул пост главного тренера "Уфы" 4 апреля после поражения от "Динамо" со счетом 4:0. После ухода Рашида команду возглавил Алексей Стукалов, ранее тренировавший "Велес".
Рахимов: Урунову пора понять – он не свободный художник
Бывший наставник "Уфы" Рашид Рахимов поделился мнением о полузащитнике команды Остоне Урунове.
Фото: РПЛ
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