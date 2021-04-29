Митрофанов прокомментировал информацию о том, что "Оренбург" и "Алания" не будут допущены до участия в РПЛ

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, как будет приниматься решение касательно допуска "Оренбурга" и "Алании" к участию в РПЛ в случае выхода клубов в Премьер-лигу.

Фото: сайт РФС