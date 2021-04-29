– Мы будем принимать решение на основании норм РФС. Те нормы, которые действуют, и будут влиять на решение. Если участники соревнований поставят вопрос на исполкоме РФС, то тогда всё будет решаться путем голосования, – рассказал Митрофанов в интервью для "Матч ТВ".
Ранее появилась информация, что клубы могут быть не допущены к участию в российской Премьер-лиге сезона-2021/22 из-за несоответствия их стадионов регламенту РПЛ.
"Оренбург" занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, имея в своем активе 85 очков. Это позиция позволяет клубу на прямую выйти в РПЛ по итогам сезона.
"Алания" набрала 73 очка в 39 матчах и располагается на четвертой строчке, что дает ей право на участие в стыковых матчах.
Митрофанов прокомментировал информацию о том, что "Оренбург" и "Алания" не будут допущены до участия в РПЛ
Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, как будет приниматься решение касательно допуска "Оренбурга" и "Алании" к участию в РПЛ в случае выхода клубов в Премьер-лигу.
Фото: сайт РФС
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