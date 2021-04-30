Отметим, ранее в интернете была обнародована информация о зарплате Газизова в "Спартаке". Как сообщил телеграм-канал BlackMirror, менеджер получал в московском клубе около 7,6 миллиона рублей ежемесячно.
Эту информацию прокомментировал Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака".
"На слитом документе отсутствует подпись и печать. Я уже говорил, что часть слитой информации — это фейк", - заявил Фетисов.
Напомним, что Газизов был назначен на пост гендиректора "Спартака" в июле 2020 года. В декабре он ушел из клуба. В настоящее время Газизов является генеральным директором "Уфы".
Источник: Sport24
Источник: Газизов зарабатывал в "Спартаке" более семи миллионов в месяц
В "Спартаке" прокомментировали слитые в сеть данные о зарплате Газизова
В "Спартаке" прокомментировали данные о зарплате бывшего гендиректора "красно-белых" Шамиля Газизова, ранее опубликованные в интернете.
Фото: "СЭ"
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