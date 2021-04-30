В "Спартаке" прокомментировали слитые в сеть данные о зарплате Газизова

В "Спартаке" прокомментировали данные о зарплате бывшего гендиректора "красно-белых" Шамиля Газизова, ранее опубликованные в интернете.

Фото: "СЭ"