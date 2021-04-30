— Очень позитивно. У него же есть опыт работы на "Матче", Карпин теперь человек телевизионный, плюс долго играл и жил в Европе — понимает, что футбол не может быть вне медиа. Он сказал, что наши люди — это часть команды. Процесс съемок не происходит так, что мы приезжаем на час — операторы постоянно находятся с командой. Микрофон на Карпине постоянно, камера включена даже на предматчевой установке, — цитирует Арустамяна Sport24.
Нобель Арустамян стал автором документального сериала про футбольный клуб "Ростов", получивший название "Ростов на кону".
52-летний Карпин возглавил донской клуб в декабре 2017 года. За это время команда сыграла в 107 матчах, выиграв 41 из них, сыграв вничью 29 раз и 39 раз проиграв.
В текущем сезоне "Ростов" с 40 очками идет на девятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-лиги после 27 туров. В следующем матче команда Карпина сыграет против "Тамбова". Матч состоится в воскресенье, 2 мая.
Арустамян — о реакции Карпина на реалити про "Ростов": очень позитивно
Автор документального сериала "Ростов на кону" Нобель Арустамян рассказал, как главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на такую идею.
Фото: ФК "Ростов"
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