"Как я? Плохо, ничего хорошего", - сказал Влашич.
По предварительной информации, у Николы Влашича что-то с коленом, но диагноза пока нет.
Напомним, 23-летний хорватский футболист получил повреждение в первом тайме и был заменен в перерыве. Вместо него вышел Наир Тикнизян.
ЦСКА и "Уфа" разошлись миром в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги (1:1).
Первый тайм этой игры закончился со счетом 0:0. На 66-й минуте полузащитник "Уфы" Филип Мрзляк открыл счет в этом матче. Отыграться "армейцы" смогли через 5 минут благодаря голу нападающего Федора Чалова.
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (1:1). Команда Олича не может победить на протяжении 3-х туров в Российской Премьер-лиги. "Армейцы" занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. "Уфа" набрала 21 очко и располагается на 15-й строчке.
Источник: Sport24
Влашич - о травме в матче с "Уфой": плохо, ничего хорошего
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, получивший травму в матче 28-го тура РПЛ против "Уфы" (1:1), рассказал о своем состоянии.
Фото: РПЛ
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