Боярский отметил, что "Зенит" оформит чемпионство в матче с "Локо". По словам артиста, он пойдет на стадион, чтобы поддержать команду. Также Боярский заявил, что "Зенит" - лучшая команда России на сегодня.
"Бесспорно, "Зенит" заберет чемпионство в этом матче. Настрой у команды боевой. К примеру, Тимощук считает, что "Зенит" готов не сдавать свои позиции. Я сам пойду на стадион, чтобы быть очевидцем золотого матча. У "Локомотива" нет даже шанса? Нет, шанс есть у всех. Но пока никому не удается им воспользоваться, ибо "Зенит" лучшая команда на сегодняшний день", - сказал Боярский.
Отметим, что матч "Зенит" - "Локо" пройдет сегодня, 2 мая. Встреча начнется в 19.00 мск. В случае победы в этом матче "Зенит" досрочно оформит чемпионство.
"Зениту" и "Локо" осталось провести по три игры в текущем сезоне РПЛ. "Сине-бело-голубые" лидируют в чемпионате, набрав 58 очков. Москвичи идут вторыми с 52 баллами в активе.
Источник: Спорт-Экспресс
Боярский: "Зенит" заберет чемпионство в матче с "Локомотивом"
Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о предстоящем матче петербуржцев с "Локомотивом" в 28-м туре РПЛ.
Фото: ТАСС
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