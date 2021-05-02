Черевченко после победы над "Уралом": "Химки" в еврокубках? Я живу сегодняшним днем

Наставник "Химок" Игорь Черевченко прокомментировал победу над "Уралом" в матче 28-го тура РПЛ (1:0).
Фото: "Химки"
В частности, Черевченко отметил, что "Химкам" испортило планы удаление - подмосковная команда осталась в меньшинстве на 15-й минуте. Также он объяснил решение не выпускать в стартовом составе хавбека Резиуана Мирзова.

"До 15-й минуты матч был неплохой, однако удаление все наши планы попортило. Конате? Будем надеяться, что ничего страшного и будет готов к следующей игре. Глушенков сейчас набрал приличную форму, хорошо работал на тренировках, поэтому и сделали выбор в пользу него, оставив Мирзова на скамейке.

"Химки" в еврокубках? Я живу сегодняшним днем. Кухарчук начал матч на скамейке запасных? К Илье никаких претензий нет. Просто иногда нужны те футболисты, которые могут хорошо выйти на замену. Кухарчук как раз из таких", - заявил Черевченко.

Отметим, что "Химки" имеют в запасе 44 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" пребывает на 12-м месте в таблице (31 очко).

Источник: Матч ТВ

"Химки" одержали победу над "Уралом", играя в меньшинстве с 15 минуты

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Теги: Черевченко Химки Урал
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