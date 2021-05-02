"Локомотив" – о матче с "Зенитом": вопиющее отношение к болельщикам

Пресс-служба "Локомотива" опубликовала заявление клуба касательно организации матча 28-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:6).
Встреча 28-го тура российской Премьер-лиги между "Локомотивом" и "Зенитом" завершилась победой петербургского клуба со счетом 6:1. Матч проходил на стадионе "Газпром Арена". После завершения игры болельщики "железнодорожников" обратились в клуб с многочисленными жалобами.
Благодаря победе подопечные Сергея Семака завоевали свое третье чемпионство за последние три сезона. На этот раз петербургскому клубу удалось сделать это за два тура до финиша сезона. В оставшихся матчах "Зенит" сыграет с "Уфой" (8 мая) и "Тамбовом" (16 мая).
"Локомотив" занимает второе место, набрав 52 очка в 28 играх. Команда Марко Николича примет на своем поле "Динамо" 8 мая. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
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