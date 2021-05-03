– Это работа над повышением оперативной эффективности клуба. Сюда не входят трансферы напрямую, она будет инспектировать условия, касающиеся комиссий. Зарема по образованию финансист, поэтому она и будет следить за финансовой составляющей, – рассказал Фетисов в интервью для "СЭ".
Ранее стало известно, что в совете директоров "Спартака" произошли изменения. В управляющий орган вошли Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул совет.
"Спартак" занимает третье место в российской Премьер-лиги. Сегодня подопечные Доменико Тедеско сыграют с тульским "Арсеналом" в заключительном матче 28-го тура чемпионата России. В случае победы красно-белые могут занять вторую строчку в турнирной таблице, набрав 53 очка.
В "Спартаке" рассказали, чем именно будет заниматься Зарема Салихова в совете директоров
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал, что войдет в обязанности Заремы Салиховой в комитете по аудиту и вознаграждениям.
Фото: soccer.ru
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