Как сообщил Антон Фетисов, занимающий пост директора департамента по связям с общественностью "Спартака", переговоры с потенциальным главным тренером "красно-белых" уже ведутся.
"Мы определились с финальной кандидатурой нового тренера, и клуб начал переговоры по контракту. Не буду больше раскрывать никаких подробностей", - заявил Фетисов.
Отметим, что нынешний наставник "Спартака" Доменико Тедеско покинет команду по завершении сезона. Он не стал продлевать контракт с московским клубом.
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ (53 очка).
Источник: Спорт-Экспресс
"Спартак" начал переговоры с потенциальным сменщиком Тедеско на посту главного тренера команды
В "Спартаке" сообщили, что руководство клуба определилось с главным претендентом на пост наставника команды.
Фото: "Спартак"
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