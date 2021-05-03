Ранее Фетисов сообщил, что "Спартак" уже ведет переговоры с тренером-иностранцем. Ожидается, что этот специалист сменит Доменико Тедеско на посту наставника команды по завершении сезона.
В связи с появлением информации о переговорах Фетисова спросили, выигрывал ли потенциальный наставник "Спартака" Лигу чемпионов.
"Он выигрывал несколько трофеев. Больше ничего не скажу. Одобрил ли кандидатуру Федун? Конечно. Имя главного тренера обсуждалось на трансферном комитете. Когда будет объявлено имя нового тренера? Когда закончится контракт Доменико Тедеско", - сообщил Фетисов.
Источник: Sport24
В "Спартаке" рассказали о тренере-иностранце, с которым ведут переговоры
Глава PR-департамента "Спартака" Антон Фетисов высказался о потенциальном новом тренере команды.
Фото: "Спартак"
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