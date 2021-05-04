Клубы РПЛ отказали "Оренбургу" в том, чтобы допустить клуб к выступлениям в лиге "в виде исключения"

"Оренбург" не будет включен в российскую Премьер-Лигу, если не пройдет лицензирование в РФС.
Фото: "РБ Спорт"
По данным источника, "Оренбург" не будет включен в РПЛ "в виде исключения", как об этом просил клуб. За то, чтобы сделать поблажку "Оренбургу", проголосовал только один клуб. Два клуба воздержались, 13 выступили против. Поддержал "Оренбург" только "Урал". Воздержались "Химки" и "Сочи".

Ранее сообщалось, что "Оренбург", вероятно, не пройдет лицензирование из-за проблем со стадионом. Клуб намерен завершить реконструкцию домашней арены в 2022 году.

Отметим, что на данный момент "Оренбург", набрав 88 очков, занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: РБ Спорт

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Теги: Оренбург
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