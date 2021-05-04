Клубы РПЛ отказали "Оренбургу" в том, чтобы допустить клуб к выступлениям в лиге "в виде исключения"

"Оренбург" не будет включен в российскую Премьер-Лигу, если не пройдет лицензирование в РФС.

Фото: "РБ Спорт"