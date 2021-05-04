"У Ломовицкого травма приводящей мышцы. Из-за нее он пропустил матч со "Спартаком". Надеюсь, к игре с "Рубином" восстановится", - заявил агент.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Ломовицкий пропустил встречу 28-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:2) вследствие заражения коронавирусом.
Отметим, что Ломовицкий арендован "Арсеналом" у "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за туляков 28 игр, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент Ломовицкого назвал причину неучастия игрока в матче со "Спартаком"
Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы хавбека "Арсенала" Александра Ломовицкого, прокомментировал отсутствие игрока в составе "оружейников" в матче со "Спартаком".
Фото: "Арсенал"
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