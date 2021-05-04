"Мы рады, что у Шамиля Газизова нет претензий к "Спартаку". Он покинул клуб по соглашению сторон. Возможно, в какой-то момент Шамилю Камиловичу стало тесно в "Спартаке". Но тут ничего не поделать — это довольно консервативная организация, и полномочия генерального директора здесь ограничены", - приводит слова Фетисова "Спорт-экспресс".
Ранее стало известно, что "Спартак" выплатил Газизову, занимавшему должность генерального директора клуба с июля по декабрь 2020 года, 100 миллионов рублей компенсации за расторжение контракта, не заплатив при этом еще 300 миллионов. 3 июня состоится суд между функционером и акционерами ФК "Спартак".
Также ранее в интернет утекли данные о зарплате Газизова в московском клубе. Согласно этим данным, Шамиль Камилович зарабатывал в "Спартаке" более 7,5 миллионов рублей в месяц.
Фетисов - о Газизове: возможно, Шамилю Камиловичу стало тесно в "Спартаке"
Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов высказался касаемо финансовых разбирательств генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова с московским клубом.
Фото: ФК "Спартак"
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