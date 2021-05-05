В "Спартаке" рассказали об условиях контракта с новым тренером

По указанной теме высказался Антон Фетисов, возглавляющий PR-департамент "Спартака".
"У меня нет фамилии кандидата. Все после подписания. Цифры, указанные в СМИ, очень большие. Предполагается, что контракт с новым тренером будет такой же, как и у Тедеско", - заявил Фетисов.
Отметим, по сведениям O Jogo, 51-летний Витория близок к заключению контракта со "Спартаком". Ожидается, что соглашение будет рассчитано на два года с опцией продления еще на один год. Указывается, что зарплата тренера составит около 4,5 миллиона евро за сезон.
Витория ранее тренировал ряд португальских клубов. В частности, он возглавлял "Бенфику".
Напомним, что нынешний главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско покинет клуб по завершении сезона, когда истечет срок действия его контракта.
Источник: Спорт-Экспресс
Португальские СМИ: экс-наставник "Бенфики" Витория согласовывает со "Спартаком" детали контракта
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В "Спартаке" прокомментировали данные о том, что клуб ведет переговоры с португальским тренером Руем Виторией.
Фото: Getty Images
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