– Я не боюсь за его будущее. Никола — лучший игрок чемпионата России, играющий за клуб, где добиться этого гораздо труднее, чем в "Зените", где ему бы подносили мячи. Прошлой зимой было серьезное предложение, но клуб считает, что он стоит больше 35 миллионов евро, – рассказал Йошко Влашич в интервью для index.hr.
Никола перешел в ЦСКА из "Эвертона" летом 2019 года за компенсацию в размере 15,7 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 26 матчей в российской Премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Контракт 23-летнего хорвата с "армейцами" рассчитан до лета 2024 года.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 47 очков после 28 матчей. Следующую игру подопечные Ивицы Олича проведут 8 мая с "Краснодаром". Встреча пройдет на "ВЭБ Арене" в 19:30 по московскому времени.
Отец Влашича: Никола — лучший игрок чемпионата России
Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал о своем отношении к будущему сына.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!