Как сообщает источник, руководство "Спартака" договорилось с Виторией о том, что он возглавит команду после ухода Доменико Тедеско с поста наставника "красно-белых". Напомним, что Тедеско решил не продлевать контракт с клубом. Он покинет "Спартак" по завершении сезона.
Отмечается, что Витория уже ищет жилье в Москве для своей семьи. Ему помогают в этом менеджеры "Спартака". Также 51-летний португальский специалист изучает состав команды и знакомится с инфраструктурой "красно-белых". Пока это происходит в дистанционном режиме.
Отметим, что Витория работал с рядом клубов на родине, в частности, он возглавлял "Бенфику".
Источник: Матч ТВ
Кандидат на пост тренера "Спартака" Витория: мне нужен клуб, который позволит мне выигрывать титулы
СМИ: Руй Витория договорился о сотрудничестве со "Спартаком" и уже ищет жилье в Москве
"Спартак" договорился о сотрудничестве с португальским тренером Руем Виторией.
Фото: NurPhoto / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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