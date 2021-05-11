Защитник ЦСКА Магнуссон будет восстанавливаться в Исландии

Хёрдур @HordurM34 улетел в Исландию ??? Защитник прошел первую стадию реабилитации на базе #ЦСКА в Ватутинках, а сейчас продолжит восстановление в Исландии по программе, разработанной медицинским штабом нашего клуба совместно с оперировавшим хирургом pic.twitter.com/CkXpGYfhHS — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 11, 2021

Футболист вернётся в Исландию, чтобы приступить ко второй стадии реабилитации после разрыва ахиллова сухожилия.Магнуссон получил тяжёлую травму в матче 24-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1). Тогда исландца унесли на носилках с поля.За ЦСКА Магнуссон выступает с 2018 года. В московский клуб он перешёл из "Бристоль Сити".