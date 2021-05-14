По данным источника, "Краснодар" проявляет интерес к 22-летнему Скамакке.
Вместе с тем спортивный директор "Сассуоло" Джованни Росси не подтвердил данные об интересе к игроку из России. Менеджер отметил, что на Скамакку претендуют европейские топ-клубы, однако "Сассуоло" не намерен расставаться с нападающим в ближайшее время.
"В Скамакке заинтересованы многие топ-клубы Европы. Пока не могу ничего сказать об интересе из России. В любом случае, мы намерены оставить нашего перспективного футболиста в "Сассуоло" после окончания аренды в "Дженоа" и дать ему много игровой практики в следующем сезоне", - сказал Росси.
Отметим, что в текущем сезоне Скамакка играет за "Дженоа" на правах аренды. Соглашение рассчитано до лета текущего года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в восемь миллионов евро.
В нынешнем розыгрыше Серии А Скамакка провел 26 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
Источник: Eurostavka
Источник: "Краснодар" интересуется форвардом "Сассуоло" Скамаккой
"Краснодар" интересуется форвардом "Сассуоло" Джанлукой Скамаккой, при этом итальянский клуб хочет сохранить игрока.
Фото: Getty Images
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