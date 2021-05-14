Газизов: Федун имеет право не брать трубку. Кто я, а кто он

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в московском "Спартаке", рассказал о разногласиях с красно-белыми из-за финансов.

Фото: ФК "Спартак"