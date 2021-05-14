Газизов: Федун имеет право не брать трубку. Кто я, а кто он

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в московском "Спартаке", рассказал о разногласиях с красно-белыми из-за финансов.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее функционер заявил, что у него нет никаких споров со "Спартаком", однако есть незаконченный трудовой спор с владельцем клуба Леонидом Федуном. Также Газизов отметил, что собирается передать это дело в суд.

"Если два человека взяли обязательства на себя, это должно выполняться. Есть определенные договоренности, их надо соблюдать.

Могу ли я позвонить с другого номера, потому что Федун не берет трубку? Зачем? Он имеет право. Кто я, а кто Федун. Мы на разных плоскостях находимся. Как он решает, так и решает", - сказал Газизов в видео на ютуб-канале Telesport.


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Теги: Газизов Федун Спартак УФА
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