Ранее функционер заявил, что у него нет никаких споров со "Спартаком", однако есть незаконченный трудовой спор с владельцем клуба Леонидом Федуном. Также Газизов отметил, что собирается передать это дело в суд.
"Если два человека взяли обязательства на себя, это должно выполняться. Есть определенные договоренности, их надо соблюдать.
Могу ли я позвонить с другого номера, потому что Федун не берет трубку? Зачем? Он имеет право. Кто я, а кто Федун. Мы на разных плоскостях находимся. Как он решает, так и решает", - сказал Газизов в видео на ютуб-канале Telesport.
Газизов: Федун имеет право не брать трубку. Кто я, а кто он
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в московском "Спартаке", рассказал о разногласиях с красно-белыми из-за финансов.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!