Ерохин заявил, что хотел попасть в расширенный список национальной команды, но понимал, что этого может не произойти.
"Конечно, хотелось быть в расширенном списке сборной, но прекрасно понимал, что этого может и не случиться. Не накручивал себя, что это конец жизни. Жизнь продолжается. Будем болеть за команду, чтобы она успешно выступила", - сказал Ерохин.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Ерохин провел 24 матча, забил семь голов и сделал три результативные передачи.
Напомним, что чемпионат Европы, перенесенный с 2020-го на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в групповом раунде турнира будет противостоять командам Бельгии, Финляндии и Дании. В России матчи Евро примет петербургская "Газпром Арена".
Источник: Матч ТВ
"Не накручивал себя, что это конец жизни". Ерохин - о невызове в сборную России на Евро
Хавбек "Зенита" Александр Ерохин высказался о непопадании в расширенный список игроков сборной России для подготовки к чемпионату Европы.
Фото: РИА Новости
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