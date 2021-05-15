"Травма все еще беспокоит Николу, поэтому он не сможет сыграть завтра с "Динамо", - приводит слова Мартича Sport24.
Напомним, что 23-летний хорват получил травму во встрече 28-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (1:1). По итогам обследования у Влашича было диагностировано частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.
Московское дерби "Динамо" - ЦСКА в рамках заключительного тура чемпионата России состоится 16 мая на "ВТБ Арене". Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Кирилл Левников, за VAR будет отвечать Алексей Сухой.
Агент Влашича: Никола не сможет сыграть с "Динамо"
Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии здоровья игрока в преддверии матча 30-го тура РПЛ между "армейцами" и "Динамо".
Фото: ПФК ЦСКА
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