По информации источника, стороны пока не пришли к соглашению. Сообщается, что речь идет о трехлетнем контракте. "Железнодорожники" предложили Николичу увеличение зарплаты, однако в соглашении содержатся финансовые грейды по возможному увольнению — компенсации при увольнении будут зависеть от занимаемого на момент расставания с тренером места в таблице.
Отмечается, что 41-летнего наставника "Локо" не устраивает ряд параметров в новом контракте. Вечером 16-го мая после встречи красно-зеленых с "Уралом" в рамках заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги Марко улетит из России в отпуск.
Напомним, что "Локомотив" в нынешнем сезоне стал победителем Кубка России, переиграв в титульном матче "Крылья Советов" (3:1). В РПЛ "железнодорожники" занимают 3-е место, отставая от располагающегося на второй строчке "Спартака" на 3 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: Николича не устраивает новый контракт, который ему предложил "Локомотив"
"Локомотив" предложил главному тренеру команды Марко Николичу новый контракт.
Фото: ФК "Локомотив"
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