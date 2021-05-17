Бывший главный тренер "Спартака" и "Арсенала" Олег Кононов может вернуться в тульский клуб вместо Дмитрия Парфенова, сообщают СМИ.
По данным источника, руководство "оружейников" рассматривает вариант с увольнением нынешнего наставника команды Дмитрия Парфенова. Если произойдет отставка, приоритетной кандидатурой на должность главного тренера "Арсенала" станет Олег Кононов, ранее работавший с туляками в период с июня по ноябрь 2018 года и ушедший из клуба "на повышение" в московский "Спартак".
Парфенов принял команду по ходу сезона в ноябре 2020 года, под его руководством "Арсенал" финишировал на 14-ом месте с 23 очками и сохранил место в РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Кононов может сменить Парфенова в тульском "Арсенале"
"Арсенал" может отправить в отставку главного тренера Дмитрия Парфенова, главным кандидатом на его замену является экс-наставник туляков Олег Кононов.
Фото: twitter.com
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