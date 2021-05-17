Как сообщает источник, Рондон намерен остаться в России. Услуги венесуэльского игрока предлагают нескольким клубам Российской Премьер-лиги, одним из них является "Краснодар". Наставник "быков" Виктор Гончаренко одобрил кандидатуру Рондона. Краснодарский клуб ищет забивного форварда среди иностранных игроков.
Отмечается, единственное, что может помешать переходу 31-летнего венесуэльца в состав "быков" - финансовые условия трансфера. Саломон принадлежит китайскому клубу "Далянь Ифан", его контракт истекает зимой 2022 года.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России Саломон Рондон провел в составе ЦСКА 10 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В Кубке России венесуэлец сыграл в 3 матчах. Портал Transfermarkt оценивает Рондона в 6,5 млн евро.
"Краснодар" в последнем туре РПЛ обыграл в гостях "Ростов" со счетом 3:1. Команда Гончаренко заняла 10-е место, набрав 41 очко.
Источник: Eurostavka
СМИ: Рондон близок к переходу в "Краснодар". Его кандидатуру одобрил Гончаренко
Нападающий Саломон Рондон, выступавший с февраля на правах аренды за ЦСКА, может перейти в "Краснодар".
Фото: РПЛ
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