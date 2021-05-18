— Я желаю ему удачи в армейском клубе, — цитируют Ротенберга РИА Новости.
29-летний Заболотный выступал в составе "Сочи" с 2019 года, проведя за это время 52 матча, забив 15 голов и отдав 11 голевых передач.
Контракт российского нападающего с "Сочи" истекает, поэтому "армейцам" игрок достанется на правах свободного агента.
Напомним, Заболотный — воспитанник ЦСКА, но за основной состав московского клуба не провел ни матча.
Владелец "Сочи" Ротенберг сообщил о переходе Заболотного в ЦСКА
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг пожелал удачи форварду Антону Заболотному, который переходит в ЦСКА.
Фото: Sportbox
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