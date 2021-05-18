- У тебя контракт с клубом. Ты должен работать в клубе, решать проблемы, которые есть у тебя в клубе, готовить команду к новому сезону. А ты уезжаешь в сборную, чтобы помочь ей на Евро. Если в контракте прописано, что Олич может уехать в расположение сборной, чтобы помочь ей хорошо выступить на турнире, то пусть едет. Но тут вопрос уже к руководству клуба, которое допустило этот пункт в контракт. Будь я на их месте, сказал бы: "Меня это не устраивает". Я против совмещения работы в клубе и в сборной, потому что это две разные деятельности. Ты должен быть сосредоточен на чем-то одном, а не заниматься и тем, и этим. Такое совмещение может принести определенный вред ЦСКА в ближайшее время, – передает слова Писарева Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что главный тренер ЦСКА Ивица Олич на время Чемпионата Европы-2020 войдет в состав тренерского штаба сборной Хорватии. Также появилась информация, что о таком варианте у Олича существовала договоренность с руководством ЦСКА при подписании с ним контракта, но окончательное решение еще не принято.
ЦСКА закончил сезон на шестой строчке турнирной таблицы и впервые за много лет не попал в еврокубки. Ивица Олич принял команду в конце марта 2021 года, до этого главным тренером с декабря 2016 года был белорусский специалист Виктор Гончаренко. Под руководством Олича ЦСКА провел 9 матчей, в которых одержал 4 победы, одну встречу сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Сборы команды перед новым сезоном должны начаться 16 июня во время Евро-2020.
Источник: перед подписанием контракта с ЦСКА у Олича была договоренность о работе на Евро-2020
"Ты должен быть сосредоточен на чем-то одном, а не заниматься и тем, и этим". Писарев раскритиковал Олича за совмещение
Экс-главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев высказал критическое мнение о работе в сборной Хорватии на Евро-2020 главного тренера ЦСКА Ивицы Олича.
Фото: ПФК ЦСКА
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