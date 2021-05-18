— Даже не предупредив меня, ушел Антон Заболотный. Я ему сказал, что это его выбор, чтобы он понимал, что здесь он вырос как футболист, получил вызов в сборную России, — цитируют Ротенберга РИА Новости.
Напомним, сегодня Ротенберг пожелал удачи Заболотному, который возвращается в ЦСКА. 29-летний форвард станет игроком московского клуба на правах свободного агента, так как его контракт с "Сочи" истекает в ближайшее время.
За сочинский клуб Заболотный провел 52 матча, в которых забил 15 голов и отдал 11 голевых передач. В этом году клуб впервые сыграет в еврокубках. "Сочи" стал участником Лиги конференций.
Ротенберг заявил, что Заболотный не предупредил его перед уходом в ЦСКА
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал уход нападающего Антона Заболотного в ЦСКА.
Фото: ТАСС
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