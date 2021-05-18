Карпин рассказал, как развод Мамаева повлиял на выступления игрока

Наставник "Ростова" Валерий Карпин рассказал о том, повлиял ли развод хавбека "желто-синих" Павла Мамаева на выступления футболиста.

Фото: "Ростов"