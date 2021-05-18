Карпин заявил, что разговаривал с Мамаевым на тему развода игрока с женой Аланой. По словам тренера "Ростова", проблемы в личной жизни не сказались на профессиональных качествах Павла.
"Мы общались с ним на эту тему. Мое ощущение — эта история не повлияла на его профессиональные качества. Вот вы задаете вопрос по поводу Мамаева в первую очередь потому, что развод стал медийным. А, может быть, у нас еще 10 футболистов развелись? Просто вы об этом не знаете", - сказал Карпин.
Источник: Sport24
Алана Мамаева считает, что поражения "Ростова" связаны с их разводом с Павлом
Карпин рассказал, как развод Мамаева повлиял на выступления игрока
Наставник "Ростова" Валерий Карпин рассказал о том, повлиял ли развод хавбека "желто-синих" Павла Мамаева на выступления футболиста.
Фото: "Ростов"
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