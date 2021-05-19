СМИ: менеджмент "Нижнего Новгорода" уведомили, что главным тренером команды будет Кержаков

Власти нижегородского региона приняли решение о назначении главным тренером "Нижнего Новгорода" Александра Кержакова.
Фото: ФК "Томь"
Как сообщает источник, назначение произошло в максимально доброжелательном ключе - менеджмент клуба не смог ничего противопоставить аргументам тех лиц, которые занимают и занимали высокие посты в руководстве российского футбола и государства. Отмечается, кандидаты, которых рассматривало руководство "Нижнего Новгорода", уступили Кержакову.

Александр Кержаков должен в течении двух дней прилететь в Нижний Новгород, чтобы познакомиться с сотрудниками клуба.

"Нижний Новгород" напрямую пробился в Российскую Премьер-лигу с третьего места в ФНЛ, так как занявший второе место "Оренбург" не получил лицензию для участия в высшем дивизионе страны.

Александр Кержаков возглавлял "Томь" с сентября прошлого года. Под его руководством команда провела 28 матчей, из которых в 10 одержала победу, шесть раза сыграла вничью и 12 раз проиграла. В минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги "Томь" набрала 41 очко и закончила сезон на 18-м месте и вылетела из ФНЛ. После окончания чемпионата Кержаков объявил о том, что покидает томский клуб.

Источник: РБ Спорт

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Теги: Кержаков А Нижний Новгород Томь
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